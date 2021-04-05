Лига безопасного интернета попросила полицию проверить интервью Дудя на пропаганду наркотиков

Лига безопасного интернета, которую возглавляет дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, попросила управление МВД по контролю за оборотом наркотиков проверить на пропаганду запрещенных веществ одно из интервью журналиста Юрия Дудя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации. В материале не уточняется, о каком конкретно интервью идет речь.

«Волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в одном из интервью Юрия Дудя. В связи с этим организация обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Организация просит провести проверку фактов распространения запрещенной законом информации»,— говорится в сообщении.

Лигу безопасного интернета возглавляет член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. «Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки. Распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо»,— заявила она.