C говядины какой спрос

Ограничения в связи пандемией, в том числе приостановление работы ресторанов, и снижение доходов населения негативно сказались на потреблении говядины. В 2020 году спрос на это мясо опустился до 1,94 млн тонн, минимума за десять лет. В отрасли рассчитывают, что он вырастет из-за увеличения цен на мясо птицы и свинину, однако эксперты не считают это очевидным.

Потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4%, до 1,94 млн тонн, что стало минимумом за последние десять лет. Такие данные приводит Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подтверждает тенденцию. По его словам, в условиях ограничений в связи COVID-19, перехода на удаленный режим работы и неопределенности с будущими доходами потребители экономили и выбирали более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину. Кроме того, заметное количество говядины приходится на сегмент HoReCa, сократившийся в 2020 году, добавляет господин Юшин.

Спрос на говядину снижается второй год подряд, следует из данных Россельхозбанка.

По словам руководителя Центра отраслевой экспертизы Андрея Дальнова, динамика связана с сокращением производства крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.

Одновременно на 103%, до 20 тыс. тонн, в 2020 году вырос экспорт говядины, 45% поставок пришлось на Китай. Сергей Юшин указывает, что снижение потребления происходит в сегменте молочных пород, на который приходится до 80% рынка, а потребление говядины мясных пород за семь лет выросло в 5 раз, до 300 тыс. тонн, премиальных отрубов — в 12 раз, до 30 тыс. тонн, говорит он.

В Metro говорят, что спрос на относительно дешевую говядину падает уже несколько лет, а продажи премиальной линейки Black Angus в 2020 году росли на 25%. В первом квартале 2021 года там также отмечают положительную динамику. Во «Вкусвилле» фиксируют небольшой рост продаж. В «Ленте», «Дикси», «Магните», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и Auchan не ответили “Ъ”. Крупные производители говядины — АПХ «Мираторг» и ГК «Заречное» (бренд Primebeef) — также не предоставили комментарии.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев прогнозирует, что говядина будет становиться все более премиальным видом мяса: поголовье молочных коров из-за повышения надоя молока будет сокращаться, а доля мясных пород — расти.

Но продукция из последних дороже, указывает эксперт. Сергей Юшин добавляет, что премиальный сегмент рынка все еще не насыщен, так что с развитием производства и логистики, розничной торговли, доставки в отдаленные регионы и ресторанного бизнеса будет расти и потребление.

Андрей Дальнов прогнозирует по итогам 2021 года рост потребления говядины из-за восстановления спроса и открытия сегмента HoReCa. Еще одной причиной может стать всплеск цен на свинину и мясо птицы, в том числе из-за эпидемиологической ситуации в производстве этих видов мяса. Так, в связи с африканской чумой свиней Национальный союз свиноводов снизил прогноз роста производства свинины в 2021 году с 250–260 тыс. до 175–180 тыс. тонн, что приведет к сохранению цен на уровне 2020 года. А из-за птичьего гриппа и проблем с поставками иностранного инкубационного яйца в январе—феврале выпуск мяса птицы сократился на 6,2% год к году, подсчитывали в Росстате. По данным службы, в декабре 2020 года средняя цена свинины была 269,14 руб. за 1 кг, мяса птицы — 145,5 руб. за 1 кг, говядины — 508,18 руб. за 1 кг. По прогнозам господина Дальнова, потребление говядины в следующие десять лет может вырасти еще примерно на 100 тыс. тонн.

Впрочем, Альберт Давлеев указывает, что рост цен на свинину и птицу в этом году — явление крайне редкое и непродолжительное, которое продлится не более нескольких месяцев, потому он не ожидает перехода на более дорогую говядину на фоне долгосрочного снижения покупательной способности населения.

По словам Сергея Юшина, спрос на мясо молочных пород будет зависеть от динамики доходов населения. Кроме того, сейчас этот продукт конкурирует еще и с индейкой, производство и доступность которой растет, указывает он. По данным Agrifood Strategies, в 2020 году производство индейки выросло на 19,5%, до 330 тыс. тонн.

Алексей Полухин