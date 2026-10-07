БПЛА атаковали Яковлевский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области

Яковлевский ГОК — один из стратегических активов «Северстали», отмечается на сайте компании. Он расположен в поселке Яковлево Белгородской области. Его запасы составляют 9,6 млрд т богатой железной руды Курской магнитной аномалии с содержанием железа до 60–68%. Комбинат ставил целью выйти на 3,5 млн т руды в 2026 году и увеличить объемы до 5 млн т в 2033 году.