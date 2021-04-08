Ушел в отставку судья Карпов, отправивший в СИЗО Белых, Калви и Фургала

Судья Басманного районного суда Москвы Артур Карпов покинул свой пост. Он ушел в отставку в январе по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Артур Карпов был назначен на должность в 2007 году указом президента Владимира Путина, в 2010 году переназначен президентом Дмитрием Медведевым еще на шесть лет. В судебную систему пришел из военной прокуратуры.

Как сообщил источник “Ъ” в судебном сообществе, господин Карпов давно хотел уйти в отставку, потому что «просто устал». У него была выслуга лет, необходимая для получения пенсии, добавил собеседник “Ъ”.

По данным “Ъ”, последнее уголовное дело, которое рассмотрел судья, было связано с неуплатой налогов на 100 млн руб. Господин Карпов вернул дело прокурору из-за процессуальных нарушений, но уже после его отставки Мосгорсуд отменил это решение.

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Артут Карпов участвовал в рассмотрении нескольких громких уголовных дел. В частности, он санкционировал арест предполагаемого организатора убийства журналистки Анны Политковской. В 2012–2016 годах неоднократно выносил постановления об аресте и продлении сроков ареста фигурантам «болотного дела». В 2014 году изменил Алексею Навальному меру пресечения с подписки о невыезде на домашний арест (по делу «Ив Роше»). В 2016 году санкционировал арест губернатора Кировской области Никиты Белых, в том же году отправил под домашний арест главу Минэкономики Алексея Улюкаева. В 2019 году санкционировал арест основателя компании Baring Vostok Майкла Калви. В 2020 году отправил под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.