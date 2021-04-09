Коммунист вернулся на родину Ильича

Владимир Путин принял добровольную отставку губернатора Ульяновской области единоросса Сергея Морозова и назначил на его место подмосковного сенатора, члена ЦК КПРФ Алексея Русских. По словам источника “Ъ”, ротация нивелирует угрозу со стороны лидера ульяновской КПРФ, депутата Госдумы Алексея Куринного, который мог выдвинуться против Сергея Морозова. Сам экс-губернатор в сентябре будет баллотироваться в Госдуму. КПРФ имеет широкую поддержку избирателей в регионе, однако назначение туда лояльного к Кремлю коммуниста может скомпрометировать обком Компартии, предупреждает эксперт.

Вечером 8 апреля президент подписал указ о досрочной отставке Сергея Морозова по собственному желанию и назначении врио губернатора сенатора от Московской области, члена ЦК КПРФ с 2008 года Алексея Русских.

В ходе встречи с господином Русских Владимир Путин заметил, что тот должен быть знаком с Ульяновской областью, поскольку родился в Ижевске, а это «географически совсем близко», и занимается экономической политикой в Совфеде.

В ответ господин Русских рассказал, что регион богат промышленным, сельскохозяйственным и научным потенциалом, но его главное богатство — население. Он отметил достижения губернатора Морозова по сохранению авто- и авиастроения и заверил президента, что будет двигаться в этом же направлении. Однако над главным «мерилом работы губернатора», уровнем жизни населения, ему еще предстоит много трудиться, признал господин Русских.

Владимир Путин подчеркнул, что Сергей Морозов «долго работал» и «немало сделал для развития региона», однако достижения являются заслугой не только экс-губернатора, но и его команды. «Прошу бережно относиться к людям, с которыми Вам сейчас придется столкнуться»,— сказал президент и добавил, что рассчитывает на кадровое обновление в регионе при сохранении «костяка», на который Алексею Русских придется опираться.

Бывший губернатор Ульяновской области Сергей Морозов руководил регионом 16 лет — это был рекорд для действующего губернатора.

Он дважды назначался на должность заксобранием региона и дважды выиграл прямые выборы (как самовыдвиженец и от «Единой России»). На свой последний срок в 2016 году господин Морозов переизбрался с результатом 54,3%, его полномочия истекали в сентябре. Эксперты неоднократно указывали на высокий риск отставки господина Морозова из-за усталости населения. В четверг утром он записал видеообращение, в котором заявил, что уходит в отставку и планирует принять участие в думских выборах, чтобы помогать региону в новом статусе. По сведениям источников “Ъ”, Алексей Русских рассматривался в качестве нового губернатора области еще с прошлого года.

Чем известен Сергей Морозов Читать далее

Слушатель четвертого потока программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС коммунист Алексей Русских трижды избирался в Госдуму по списку КПРФ — в 2007, 2011 и 2016 годах, был зампредом комитетов по науке и транспорту, а также председателем комитета по земельным отношениям. В 2018 году он был назначен членом Совфеда от исполнительной власти Московской области, заменив единоросса Юрия Липатова. Как сообщало РБК, шедший на выборы губернатор Андрей Воробьев тогда сам обратился к оппозиционным фракциям Мособлдумы с предложением сформировать его сенаторскую тройку. Фигуру коммуниста Русских собеседники издания называли близкой к правительству Московской области и удобной для руководства региона. В Совфеде Алексей Русских был заместителем председателя комитета по экономической политике.

Чем известен Алексей Русских Читать далее

Господин Русских стал третьим действующим главой региона от КПРФ. Сейчас коммунисты возглавляют Орловскую область (Андрей Клычков) и Хакасию (Валентин Коновалов). В ЛДПР состоят три губернатора (Хабаровский край, Владимирская и Смоленская области), а в «Справедливой России» — два (Чувашия и Омская область).

Ульяновская область относится к так называемому красному поясу — ряду регионов, в которых КПРФ традиционно пользуется высокой поддержкой избирателей.

На последних выборах в областное заксобрание в 2018 году Компартия обошла ЕР с 36% голосов против 34%. Списки единороссов тогда возглавлял Сергей Морозов, а списки коммунистов — депутат Госдумы, первый секретарь ульяновского обкома Алексей Куринный. В том же году КПРФ получила абсолютное большинство к гордуме Димитровграда — второго по величине города области. После этого администрация области развернула активную борьбу с димитровградскими и ульяновскими депутатами. Результатом этой борьбы стали прошлогодние выборы, на которых ЕР вернула себе большинство в Ульяновской гордуме.

Алексей Куринный сказал “Ъ”, что назначение Алексея Русских должно остановить жесткое противостояние между единороссами и коммунистами, которое много лет велось «на грани фола».

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил “Ъ”, что решение президента назначить новым губернатором Ульяновской области представителя КПРФ является закономерным и отвечает ожиданиям ее жителей: «В преддверии дня рождения Ленина (22 апреля.— “Ъ”) назначить на его родину коммуниста — это правильное решение». Господина Русских он охарактеризовал как «современного и опытного управленца», который сможет укрепить позиции партии в регионе.

Итоги правления Сергея Морозова Читать далее

В ульяновской ячейке ЕР поддерживают решение Сергея Морозова идти в Госдуму, а фигуру Алексея Русских в качестве его преемника считают компромиссной. «Вопрос договоренностей у нас присутствовал всегда, потому что большинства в заксобрании нет ни у одной из фракций»,— заявил “Ъ” секретарь партячейки Василий Гвоздев. Он не исключил, что ЕР может выставить своего кандидата в губернаторы в сентябре: «Ульяновское отделение всегда участвовало во всех выборах».

Осведомленный источник “Ъ” пояснил, что администрация президента (АП) изначально оценивала возможное противостояние Сергея Морозова и Алексея Куринного на губернаторских выборах в этом году как рискованное, допуская победу коммуниста.

Кроме того, борьба с известным в регионе политиком потребовала бы привлечения слишком больших ресурсов. Источник, близкий к руководству КПРФ, также объяснил, что между двумя коммунистами АП предпочтительнее Алексей Русских, поскольку взгляды господина Куринного более радикальны. Еще один осведомленный источник “Ъ” характеризует господина Русских как «системного деятеля», которого нужно было «пристроить».

Политолог-регионалист Виталий Иванов считает, что решение отдать Ульяновскую область КПРФ может быть использовано Кремлем для расторговки по думским округам. Политолог Ростислав Туровский видит в этом прежде всего умиротворение КПРФ и лично Геннадия Зюганова: «Но для обкома это огромный минус, поскольку Алексей Русских — это скорее бизнесмен, а не коммунист. Он лоялен к власти и только номинально относится к КПРФ». Назначение такого руководителя в «красный» регион приведет к постепенной дискредитации обкома, считает эксперт.

Андрей Прах, Андрей Винокуров