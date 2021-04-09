Черногорская флотилия

Владимир Путин отправил в отставку уже третьего главу региона, чей срок полномочий истекает осенью. В пятницу о досрочной отставке попросил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, на его место был назначен полпред президента в СибФО, экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло. До этого, 7 и 8 апреля, президент сменил главу Тувы и губернатора Ульяновской области. По мнению эксперта, господин Меняйло не связан с республиканскими элитами и должен избежать конфликтов, которые преследовали его в Крыму.

Информация о скорой отставке Вячеслава Битарова появилась утром 9 апреля в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти», позже ее подтвердили источники РБК, однако администрация главы Северной Осетии официально опровергла эти сообщения.

Чем известен Вячеслав Битаров Читать далее

В середине дня пресс-служба президента сообщила, что Владимир Путин по видеосвязи поговорил со своим полпредом в СибФО Сергеем Меняйло и предложил ему возглавить Северную Осетию. «Вы этого внутренне хотите?» — спросил президент. Господин Меняйло согласился и попросил разработать для республики индивидуальную программу социально-экономического развития, которую уже имеют десять самых отстающих регионов. Затем был опубликован указ президента об отставке Вячеслава Битарова по собственному желанию и о назначении Сергея Меняйло на его место.

Чем известен Сергей Меняйло Читать далее

Полномочия Вячеслава Битарова, как и отправленных днями ранее в отставку глав Тувы и Ульяновской области Шолбана Кара-оола и Сергея Морозова, истекали в сентябре. Эксперты неоднократно ставили под сомнение возможность нового срока полномочий для всех троих. Главу Северной Осетии, напомним, избирает парламент из трех кандидатур, которые предлагает президент. Сейчас большинство мест в североосетинском парламенте контролирует «Единая Россия» (46 из 70). Голосование депутатов за нового главу республики пройдет в единый день голосования 19 сентября.

Итоги правления Вячеслава Битарова Читать далее

Вячеслав Битаров возглавил республику после смерти ее тогдашнего главы Тамерлана Агузарова в феврале 2016 года — господин Битаров на тот момент возглавлял правительство региона. Почти сразу же он столкнулся с противодействием части групп влияния, сложившихся вокруг прежних руководителей республики, а также с обвинениями в лоббировании интересов собственного бизнеса. В прошлом году недовольство властями на фоне ограничений, введенных в связи с пандемией, привело к протестам: 20 апреля на площади у дома правительства во Владикавказе на митинг против «вранья властей о коронавирусе» собрались 1,5 тыс. человек. Собравшиеся скандировали: «Битарова в отставку», а вышедшего к ним главу республики освистали. Митинг был разогнан полицией, а многие его участники позднее были наказаны в административном порядке. Опрошенные “Ъ” эксперты уже тогда назвали господина Битарова вероятным кандидатом на скорую отставку. Позже возможной причиной отставки называли резонансное ДТП в Кабардино-Балкарии с участием брата Вчеслава Битарова Казбека, в результате которого погибла семья с двумя детьми. В феврале 2021 года Казбек Битаров застрелился. Вячеслав Битаров никаких заявлений по поводу своей отставки на момент публикации материала не сделал.

Бывший глава Северной Осетии Вячеслав Битаров Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Уроженец Северной Осетии вице-адмирал запаса Сергей Меняйло большую часть жизни посвятил военному флоту. В 2008 году принимал участие в военно-морской десантной операции в ходе конфликта в Южной Осетии, в 2009-м был назначен заместителем командующего Черноморским флотом. Спустя год «Единая Россия» предложила его в числе трех кандидатов на пост главы республики, но избран тогда был Таймураз Мамсуров. Политическая карьера господина Меняйло началась вскоре после присоединения Крыма. По предложению «народного мэра» Севастополя Алексея Чалого Сергей Меняйло был назначен губернатором города. Однако вскоре господин Чалый и господин Меняйло поссорились, и незадолго до думских выборов 2016 года Сергей Меняйло ушел в отставку и был назначен полпредом в СибФО. Господин Меняйло сообщил “Ъ”, что вылетит в Северную Осетию в понедельник.

Спикер парламента Северной Осетии Алексей Мачнев назвал «РИА Новости» отставку Вячеслава Битарова закономерной: «Заканчиваются полномочия, наступило время». Североосетинские чиновники «не испытывают особого беспокойства» в связи с назначением господина Меняйло, рассказал “Ъ” источник в республиканской администрации: «Он наполовину осетин, но своих людей ни во власти, ни в бизнесе не имеет, поэтому ему придется работать со старой командой».

Собеседник “Ъ” считает, что врио усилит влияние федерального центра на регион, но пробудет здесь недолго: «Для бывшего военного такая должность скорее понижение в звании».

К работе Вячеслава Битарова накопились претензии, поскольку он действовал в интересах своего бизнеса и не был консолидирующей фигурой для республиканских элит, считает политолог Ростислав Туровский. По его мнению, Сергей Меняйло является внешней для республики фигурой: «Скорее всего, он будет проводить компромиссную политику, ведь радикально что-то поменять не может». По словам господина Туровского, врио главы республики важно не допустить публичных конфликтов, как это было в Севастополе.

Андрей Прах, Андрей Винокуров, Заур Фарниев, Владикавказ; Оксана Павлова, Дарья Решетникова, Новосибирск