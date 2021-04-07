Глава Роструда: экономике нужны не блогеры, а станочники и инженеры

Глава Роструда Михаил Иванков заявил, что России сегодня нужны не блогеры, а станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства. По его словам, в топ высокооплачиваемых вакансий входят квалифицированные специалисты добывающих отраслей и пилоты воздушных судов.

«Как показывают опять же объективные данные нашего портала "Работа в России", который составляет крупнейшую базу вакансий, свыше 1,6 млн вакансий на сегодня, экономике нужны не блогеры, экономике нужны станочники, инженеры, сегодня экономике нужны специалисты сельского хозяйства»,— сказал господин Иванков в интервью телеканалу НТВ.

По его данным, в топ высокооплачиваемых вакансий прежде всего входят квалифицированные горные инженеры, инженеры по оборудованию и пилоты. На вопрос о зарплатах он отметил, что они отличаются в зависимости от региона. «С точки зрения зарплат, конечно, топ-менеджмент, безусловно, опережает станочников, что не всегда, по-моему, правильно»,— добавил глава Роструда.

По данным опроса, более 70% россиян считают неоправданно высокооплачиваемой работу политиков и банкиров. Получают слишком маленькую зарплату социальные работники, медсестры и работники сферы ухода за детьми. При этом средняя желаемая зарплата жителей России к весне 2021 года выросла на 44%, до 107 тыс. руб.