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Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ   |  купить фото

Вместорождения Каспия

ЛУКОЙЛ не готов осваивать шельф без льгот

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

Как стало известно “Ъ”, отмена налоговых льгот для нефтяников может вынудить их уходить с шельфа — в ЛУКОЙЛе предупреждают о риске консервации крупного месторождения имени Корчагина на Каспии. Чтобы избежать этого, компания, лишившаяся льгот ориентировочно на 10 млрд руб., просит компенсации. В ЛУКОЙЛе предлагают два механизма: перевести актив во вторую группу месторождений по налогу на дополнительный доход, для чего нужно вносить правки в законы, либо продлить каникулы по НДПИ. Но в Минфине считают, что проект уже получил льготы, достаточные для окупаемости.


ЛУКОЙЛ предупредил власти о возможном сокращении инвестиций или даже консервации нефтяного месторождения имени Корчагина на Каспии из-за внеплановой отмены льготы по экспортной пошлине в конце 2020 года. Об этом говорится в письме главы компании Вагита Алекперова первому вице-премьеру Андрею Белоусову (отправлено в феврале, копия есть у “Ъ”).

В конце прошлого года правительство увеличило налоговую нагрузку на нефтяников, отменив ряд льгот ради пополнения бюджета (см. “Ъ” от 17 сентября 2020 года). По словам источников “Ъ”, у ЛУКОЙЛа оставалось около 2 млн тонн льготируемых объемов по экспортной пошлине, и потери компании можно оценить в 10 млрд руб. при текущем курсе рубля и цене нефти. В ЛУКОЙЛе не ответили на запрос “Ъ”, в секретариате Андрея Белоусова отказались от комментариев.

В письме глава ЛУКОЙЛа предлагает два альтернативных варианта компенсации льготы. Так, речь может идти о переводе месторождения во вторую группу по налогу на дополнительный доход (НДД). Она создана, чтобы компании переводили на НДД как раз активы с льготой по экспортной пошлине. Но с месторождением имени Корчагина так сделать нельзя.

Во-первых, на НДД нельзя переводить шельфовые месторождения — Вагит Алекперов просит изменить это через поправки к Налоговому кодексу.

Во-вторых, актив находится на одном лицензионном участке с рядом других объектов, в частности с месторождением имени Филановского, которое имеет льготы как новое морское месторождение (на них НДД не распространяется), при этом в НДД можно перевести только лицензионный участок целиком. Глава ЛУКОЙЛа пишет, что Минприроды согласовывает поправки к закону о недрах для возможности разделения лицензии на Каспии, что позволило бы выделить месторождение имени Корчагина в самостоятельный участок.

Как отмечает Вагит Алекперов, необходимо, чтобы изменения в закон о недрах вступили до июля, иначе компания может не успеть перевести месторождение на НДД до последнего срока — конец 2021 года. А поскольку есть риск, что поправки не будут приняты так быстро, господин Алекперов в качестве альтернативы предлагает продлить каникулы по НДПИ для месторождения на пять лет или до достижения накопленной добычи в объеме 20 млн тонн.

При полной отмене льгот в среднесрочной перспективе добыча на месторождении становится операционно убыточной, предупреждает глава ЛУКОЙЛа: «Для минимизации финансовых потерь оценивается возможность консервации месторождения, что наряду с технологическими рисками и ухудшением экономики региона может привести к снижению доходов государства, негативному эффекту на экономику региона, включая поставщиков и подрядчиков». Объем планируемых инвестиций в актив до отмены льгот составлял 60 млрд руб. при уже понесенных вложениях в размере 140 млрд руб., отмечается в письме.

Минфин выступает против перевода месторождения на НДД: «Внутренняя норма доходности его разработки превышает 16,3%, что является хорошим показателем, который соответствует установленному правительством целевому уровню и свидетельствует о достаточности уже предоставленных льгот». На Каспии уже действует ряд льгот — может применяться режим первой группы НДД, а для новых месторождений предусмотрены пониженные ставки НДПИ и экспортной пошлины, уточнили “Ъ” в Минфине. В Минприроды поддерживают выделение участка недр с месторождением, «поскольку такой подход открывает возможность для получения компанией существенных налоговых льгот, которые будут способствовать освоению месторождения в сложных условиях». Там добавили, что законопроект проходит рассмотрение в правительстве, его внесение в Госдуму планируется до конца весенней сессии.

Сейчас из границ действующей лицензии можно выделять в новую лицензию только залежи, содержащие трудноизвлекаемые полезные ископаемые с целью разработки технологий их освоения, отмечает Дарья Козлова из Vygon Consulting. По ее мнению, вопрос разделения лицензий актуален: «Например, нефтяные залежи на крупных нефтегазоконденсатных месторождениях ЯНАО не могут перейти на режим НДД — обладая всеми признаками для перехода, они формально располагаются внутри лицензии с газовыми активами, для которых НДД невыгоден». Но, добавляет эксперт, необходимо четко обозначить правила, чтобы не было специального дробления участков для получения налоговых стимулов.

Дмитрий Козлов


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