Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Мир

The Atlantic: США обсуждают нанесение ударов по Ирану до выборов в Конгресс

07.10.2026, 22:23
Белый дом попросил Пентагон разработать план нанесения ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на двух представителей американской администрации.
По словам собеседников издания, президент США Дональд Трамп хочет добиться снижения цен на топливо и продемонстрировать прогресс в конфликте с Ираном до выборов. Масштаб и цели потенциальных ударов все еще обсуждаются. Планы разрабатывает Центральное командование США.
В конце сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предложил США план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе и возобновлению переговоров. Дональд Трамп инициативу отверг.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ормуз остался под замком».
Ближневосточный конфликт
Иран. Отношения с США
Иран
США