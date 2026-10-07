The Atlantic: США обсуждают нанесение ударов по Ирану до выборов в Конгресс
07.10.2026, 22:23
Белый дом попросил Пентагон разработать план нанесения ударов по Ирану до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на двух представителей американской администрации.
По словам собеседников издания, президент США Дональд Трамп хочет добиться снижения цен на топливо и продемонстрировать прогресс в конфликте с Ираном до выборов. Масштаб и цели потенциальных ударов все еще обсуждаются. Планы разрабатывает Центральное командование США.