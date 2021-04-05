Росреестр предложил легализовать построенные во времена СССР дачи без документов

Росреестр предложил узаконить оформление построенных в советский период жилых домов, у владельцев которых нет необходимых для этого документов. Соответствующее положение содержится в проекте федерального закона, который предусматривает новые возможности для регистрации прав на земельные участки и объекты недвижимости («дачная амнистия 2.0»).

«Многие граждане сегодня лишены возможности оформить право собственности на свои жилые дома, хотя пользуются ими долгие годы, большинство — еще с советских времен. Проблема — в отсутствии необходимых документов как на сами жилые дома, так и на земельные участки под ними и, соответственно, в невозможности оформить одно без другого»,— сказал заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий (цитата на сайте Росреестра).

По его словам, эти дома могут быть учтены в старых документах совхозного или колхозного учета, в документах бывших БТИ, но для получения прав этого недостаточно. Законопроект предлагает бесплатно и в упрощенном порядке оформлять права на жилые дома, построенные в советский период, и земельные участки под ними в собственность.

При этом жилой дом должен быть построен до мая 1998 года (до вступления в силу первого Градостроительного кодекса РФ), находиться в границах населенного пункта на государственной или муниципальной земле. Заявление нужно будет подавать в орган местного самоуправления, приложив любой документ, подтверждающий факт владения домом. Перечень таких документов могут определять региональные власти.

В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года. В течение следующих пяти лет можно оформлять в упрощенном порядке постройки на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства. «Дачная амнистия» действует в России с сентября 2006 года, за это время граждане оформили права более чем на 13 млн объектов недвижимости.

Подробнее о продлении программы — в материале “Ъ” «Дачная амнистия доживет до двадцатилетия».