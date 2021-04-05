Прапорщику хватило и без взяток

Мосгорсуд приговорил к 19 годам заключения бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который осенью 2019 года на станции «Рязанский проспект» открыл стрельбу по сотрудникам управления собственной безопасности, пытавшимся его задержать за получение взяток. В результате один офицер был убит, а второй получил тяжелые ранения. В ходе процесса присяжные признали подсудимого виновным в нападении, но оправдали по эпизодам о взятках. Прокурор просил назначить подсудимому 22 года колонии строгого режима, но суд дал на три года меньше. При этом частично были удовлетворены иски потерпевших.

Заседание суда, на которое помимо родных потерпевших были допущены и представители СМИ, началось с оглашения судебного решения по двум эпизодам взяточничества, по которым прапорщика Смирнова оправдали. В первом случае речь шла о получении в мае 2019 года на станции «Краснопресненская» 20 тыс. руб. от некоей гражданки Филиппин Монди, у которой при проверке не оказалось требуемых документов. Во втором — о получении 18 сентября 2019 года на станции «Рязанский проспект» 2 тыс. руб. от гражданина Киргизии, который также был без документов.

И в первом, и втором случае прапорщик, по версии правоохранителей, просил взяткодателей передавать ему деньги, вложенные в пачки салфеток, которые сам же им и предлагал.

Причем в обоих случаях факты получения денег зафиксировали камеры видеонаблюдения. 18 сентября 2019 года сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) на метрополитене — оперуполномоченный старший лейтенант Максим Веялко и замначальника отдела подполковник Алексей Лимонов — попытались задержать коллегу в комнате полиции, тот неожиданно открыл по ним огонь из табельного ПМ.

Оба офицера были без бронежилетов и без оружия. Алексей Смирнов первым же выстрелом смертельно ранил Максима Веялко. Затем прапорщик навел пистолет на подполковника Лимонова и приказал тому лечь на пол. Но подполковник отказался подчиниться и набросился на прапорщика, пытаясь его разоружить. Но Алексей Смирнов успел несколько раз выстрелить в подполковника, после чего тот упал на пол. К счастью, несмотря на многочисленные ранения, подполковник выжил.

Расстреляв всю обойму, Алексей Смирнов забаррикадировался в комнате полиции, где кроме него находился его напарник, который не предпринял каких-либо действий. И лишь спустя некоторое время нападавший одумался: положив на стол пистолет, он открыл дверь сослуживцам, которые прапорщика задержали.

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В ходе процесса Алексей Смирнов отрицал факты получения взяток. А стрельбу по сослуживцам объяснял тем, что «очень устал от переработки на службе», в связи с чем у него «расшатались нервы». При этом экс-полицейский выражал сожаление о происшедшем и просил прощения у родственников полицейских, пострадавших от его действий. Собственно, извиняться он начал еще при избрании ему ареста в качестве меры пресечения в суде. В итоге присяжные Мосгорсуда приняли версию событий, изложенную Алексеем Смирновым, и оправдали его по эпизодам взяток. При этом он был признан виновным в убийстве Максима Веялко и покушении на убийство Алексея Лимонова.

В ходе осуждения последствий вердикта присяжных прокурор попросила признать Алексея Смирнова виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и назначить ему 22 года лишения свободы. В свою очередь, адвокаты просили проявить к их подзащитному снисхождение и «не карать слишком строго». Подсудимый также просил о снисхождении.

Председательствующий судья Андрей Суворов смягчил требование прокурора, приговорив Алексея Смирнова к 19 годам заключения.

Первые 9 лет экс-полицейский будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. После отбытия наказания ему также назначено полтора года ограничения свободы. Кроме того, суд лишил Алексея Смирнова специального звания «прапорщик полиции».

Также частично удовлетворены гражданские иски родных погибшего Максима Веялко и тяжело раненного Алексея Лимонова. В первом случае осужденного обязали выплатить сыну погибшего офицера 1 млн руб., родителям — 700 тыс. руб. и 400 тыс. руб.— брату. Алексей Лимонов должен будет получить 1,4 млн руб.

На вопрос судьи экс-прапорщик сказал, что приговор ему «не совсем» понятен. Адвокаты осужденного уже заявили, что обжалуют приговор в апелляционной инстанции.

Алексей Соковнин