ОСАГО в два счетчика

Как стало известно “Ъ”, страховщики совместно с ЦБ и Минфином обсуждают очередной пересмотр тарифов ОСАГО — на этот раз только для такси. Уровень выплат по авариям такси превышает сборы по ОСАГО на 62%, для выравнивания убыточности по сегменту страховщики просят поднять тарифы минимум на 60%. Компании не хотят терять прибыль, накопленную в ОСАГО за год пандемии, расплачиваясь за дорожающий авторемонт из-за ослабления курса рубля. Перспектива роста тарифов расстроила участников рынка извоза, в ответ они прогнозируют снижение числа официальных перевозок и рост стоимости поездок.

С последнего пересмотра тарифов прошло полгода — но тема вновь обсуждается чиновниками и рынком. ЦБ расширил тарифный коридор и базовые ставки ОСАГО с сентября 2020 года. Тогда для большинства частных владельцев легковых автомобилей расширение коридора составило 10%, для юрлиц — 20%, для такси — 30%. Однако рынку этого мало — о новой дискуссии о тарифах ОСАГО между Минфином, ЦБ и страховщиками “Ъ” рассказали два собеседника на рынке.

Как говорит один из них, достаточность тарифов особенно просела в сегменте такси. Средняя частота ДТП в нем — 31% в год. «Треть из тех такси, что сейчас ездит по дорогам, по статистике, станет участником аварии»,— поясняет собеседник “Ъ”. Для сравнения: средняя частота ДТП легковых автомобилей физлиц — 4,3%. Выплаты по ОСАГО такси у страховщиков уже превышают сборы в этом сегменте на 62% с учетом расходов на ведение дел компаний (для сравнения: выплаты физлицам с легковыми авто составляют 75% сборов). Чтобы обеспечить страхованию такси хотя бы нулевую рентабельность, «необходимо поднять тарифы для такси на 60%», говорит источник “Ъ” на рынке. Эти цифры, по словам собеседников “Ъ”, уже обсуждаются рынком с ЦБ и Минфином и якобы находят понимание.

«Мы выступаем за то, чтобы по всем видам тарифный коридор был сбалансирован. Тарифный коридор устанавливается на основе актуарных расчетов, в соответствии с законодательством мы можем пересматривать его не чаще раза в год. Пока мы не приступили к анализу оценки убыточности в целях определения целесообразности изменения тарифного коридора»,— заявили, отвечая на запрос “Ъ”, в Банке России. Де-факто дискуссию об очередном пересмотре тарифов в ЦБ не комментируют, но и не опровергают, что она идет,— и дают понять, что в любом случае предлагаемые страховщиками изменения раньше сентября реализованы не будут.

Как говорят на рынке, владельцы такси составляют малый процент от всех автовладельцев страны, но сильно осложняют жизнь страховым компаниям. «Несбалансированность тарифа… приводит к большому количеству проблем, которые затрагивают в первую очередь автомобилистов, страдающих от аварий с участием такси»,— рассказывают “Ъ” в Российском союзе автостраховщиков (РСА). «Есть автопарки, у которых вероятность аварии составляет 100%. Было бы справедливо, если бы ОСАГО, как финансовый рычаг, заставляло бы их внимательнее относиться к отбору, обучению и контролю своих водителей и транспорта»,— рассуждает собеседник “Ъ” в РСА.

«Обсуждение достаточности тарифов ОСАГО для такси никогда и не прекращалось»,— говорит замглавы «Ингосстраха» Илья Соломатин. По его словам, год пандемии снизил число перевозок, но уже в четвертом квартале 2020 года страховщики столкнулись с острой нехваткой тарифов по такси. Напомним, по данным ЦБ, совокупные выплаты по ОСАГО в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с 2019 годом — до 137,4 млрд руб., а сборы выросли (на 2,4%, до 220 млрд руб.). Компании не хотят терять заработанное на фоне дорожающего восстановительного ремонта и запчастей (см. “Ъ” от 23 марта). «Если мы хотим включить чисто рыночный принцип (но нам никто не даст это сделать) — в моменте тарифы должны взлететь кратно»,— рассуждает господин Соломатин.

Представители рынка извоза крайне негативно отнеслись к планам страховщиков. «Ставку ОСАГО для такси и так уже подняли»,— говорит “Ъ” глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко. По его словам, стоимость ОСАГО для автомобиля таксиста уже в десять раз выше полиса на такой же автомобиль физлица. Там, где частный водитель заплатит за страховку до 4 тыс. руб., таксист заплатит 40 тыс. «Учитывая тяжелую экономическую ситуацию в сегменте такси, повышение тарифов ОСАГО либо выдавит с рынка официальных перевозчиков и вернет бомбил, либо приведет к существенному росту стоимости поездок на такси»,— говорит он.

«Стоимость поездок в "Ситимобил" формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогноз продолжительности поездки, количество машин на линии. Повышение тарифов ОСАГО — не ключевой фактор. Но инициатива отрицательно скажется на наших партнерах — таксопарках, которые до сих пор восстанавливаются после пандемии,— и может стать одной из причин возвращения таксомоторного бизнеса в серую зону. К тому же уже сейчас стоимость носит почти заградительный характер (около 70 тыс. руб.) и сам полис практически невозможно купить»,— заявили “Ъ” пресс-службе компании.

Татьяна Гришина