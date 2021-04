В первом квартале россияне потратили в приложениях рекордные $355 млн

Траты россиян в мобильных приложениях в первом квартале выросли на 15% в сравнении с предыдущим кварталом, составив рекордные $355 млн. Такие данные сегодня, 8 апреля, опубликовала аналитическая компания App Annie в своем докладе о рынке приложений в первом квартале 2021 года. В мире в целом траты в приложениях выросли в этот период на 40%, до $32 млрд, это также рекордное значение. Число загрузок приложений в мире увеличилось за квартал на 10%, в России — на 5%.

Самыми популярными приложениями в России стали TikTok и Telegram, третье место занимает Getcontact — приложение для определения номеров и блокировки спама. Кроме них в числе популярных приложений — торговые платформы «Озон», Wildberries, «Яндекс.Маркет» и «Авито», а также Instagram, Whatsapp и «Сбербанк Онлайн». Лидерами по расходам в России оказались музыкальные сервисы Boom и «Яндекс.Музыка», а также соцсеть «ВКонтакте». Также в топ-10 по расходам пользователей вошли онлайн-кинотеатры ivi и Premier, видеосервис YouTube, книжный сервис «Литрес: Читай и слушай», соцсеть «Одноклассники», сервис знакомств Tinder и облачное хранилище Google One. В мире в топ-3 самых популярных приложений входят три соцсети --TikTok, Facebook и Instagram, топ-3 по тратам пользователей составили YouTube, TikTok и Tinder.

За первый квартал пользователи по всему миру потратили $22 млрд на мобильные игры — на 30% больше, чем в прошлом году. Число загрузок также выросло — на 15%. Самыми популярными играми стали аркада Join Clash 3D, Among Us и DOP2: Delete one part. Лидеры по популярности в России схожие: DOP2: Delete one part, Phone Case DIY и Among Us. Больше всего тратили пользователи по всему миру на игровой платформе Roblox, а также в играх Genshin Impact и Coin Master. В России в топ-3 по тратам пользователей вошли Homescapes, PUBG Mobile и Brawl Stars.

Яна Рождественская