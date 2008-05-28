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01 октября, вторник
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14:50
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
14:10
Умер раненный в Москве полковник Следственного комитета
12:39
Минздрав поддержал руководство онкоцентра имени Блохина в споре с врачами
13:07
Минтруд назвал плюсы и минусы четырехдневки
18:23
СМИ: в Еврокомиссию не взяли кандидата от Венгрии из-за подозрений в связях с Россией
18:10
Глазьев утвержден на посту министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК
18:07
Google, Facebook и Amazon вызовут на слушания в Конгресс США
18:00
Гендиректора «Дождя» снова вызвали на допрос в СКР
17:51
Путин внес на ратификацию протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма
17:38
ВЦИОМ: 41% россиян считают, что их пожилые родственники не нуждаются в материальной помощи
17:31
Суд в Перми вынес приговор бывшему охраннику пермской школы, в которой напали на детей
17:27
Суд в третий раз оштрафовал Льва Пономарева на 100 тысяч рублей
17:07
Московская биржа зарегистрировала 3 млн частных инвесторов
17:03
Эрдоган заявил, что Турция будет сама создавать зону безопасности в Сирии
16:50
Брата президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы за коррупцию
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(обновлено: 01.10.2019)
Перу и отношения этой страны с миром
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия