Экс-президент Перу Мартин Вискарра приговорен к 14 годам тюрьмы за коррупцию

Суд в Перу закончил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего президента страны Мартина Вискарры, признав его виновным в получении взяток. Приговором назначено наказание в виде лишения свободы в тюрьме на базе полиции в городе Лима. Там содержатся еще три бывших президента — Алехандро Толедо, Ольянта Умала и Педро Кастильо.

Согласно приговору, Вискарра получил взятки в сумме, эквивалентной $676 тыс. от строительных фирм в обмен на контракты на общественные работы, сообщает Reuters. В период получения взяток, с 2011 по 2014 годы, он находился на посту губернатора южного региона Мокегуа.

Сам Вискарра считает судебный процесс политическим преследованием из-за намерения его брата Мартина Вискарра участвовать в президентских выборах в 2026 году.

Мартин Вискарра возглавил Перу в марте 2018 года после ухода в отставку предшественника — Педро Пабло Кучински. Уже в ноябре 2020 года парламент страны проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента в связи с коррупционным скандалом.