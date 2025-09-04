Экс-президент Перу получил второй срок за коррупцию

Бывший президент Перу (с 2001 по 2006 годы), 79-летний Алехандро Толедо решением местного суда признан виновным в отмывании денежных средств и приговорен к 13 годам и четырем месяцам тюремного заключения. Сейчас Толедо отбывает наказание по первому обвинению в получении взяток в тюрьме на базе полиции в городе Лима. Там же за различные коррупционные преступления содержатся экс-президенты Ольянта Умала, Педро Кастильо и до недавнего времени находился Мартин Вискарра, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алехандро Толедо

Фото: Gerardo Marin / Reuters Алехандро Толедо

Фото: Gerardo Marin / Reuters

Согласно обвинительному заключению по второму делу Толедо, бывший президент и его супруга потратили $5,1 млн на покупку дома и офиса в престижном районе Лимы. Кроме того, они погасили ипотеку по двум другим объектам недвижимости. Средства были переведены через офшорную компанию в Коста-Рике, «созданную Толедо для отмывания незаконно полученных денег».

Как сообщалось ранее, в октябре 2024 года суд в Перу приговорил Толедо к 20 годам и пяти месяцам тюрьмы по обвинению в коррупции. Согласно постановлению суда, экс-президент за взятку в размере $35 млн помог бразильской строительной корпорации Odebrecht получить контракт на строительство двух участков шоссе, соединяющего Бразилию и Перу.

Влад Никифоров