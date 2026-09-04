Госсекретарь США Марко Рубио посетит Колумбию, Эквадор и Перу

Госсекретарь США Марко Рубио с 8 по 10 сентября посетит Колумбию, Эквадор и Перу. Как отмечается на сайте американского внешнеполитического ведомства, в рамках поездки господин Рубио «будет подтверждать приверженность администрации Трампа делу обеспечения безопасности, процветания и демократии в Западном полушарии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Schwartz / Reuters Фото: Aaron Schwartz / Reuters

В планах визитов встреча с новыми правительствами Колумбии и Перу, а также с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. В числе прочего госсекретарь Рубио намерен обсудить вопросы американской помощи Колумбии. Страна серьезно пострадала от мощного землетрясения, в котором погибли более 330 человек и тысячи колумбийцев остались без крова. Кроме того, Марко Рубио планирует коснуться вопросов укрепления торговых связей, а также расширения сотрудничества в сфере борьбы с наркотерроризмом со всеми странами, которые посетит.

Колумбия, Эквадор и Перу считаются ключевыми партнерами Вашингтона в борьбе с контрабандой наркотиков и другими угрозами безопасности в регионе. Ранее в этом году Южное командование США проводило совместную военную операцию с вооруженными силами Эквадора против наркокартелей.

Алена Миклашевская