В Перу в ходе массовых протестов застрелен демонстрант

В столице Перу Лиме во время массового протеста у здания Конгресса был застрелен один из демонстрантов. Это стало следствием нападения на полицейских, в которых демонстранты бросали фейерверки, камни и горящие предметы, сообщает Reuters.

89 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Один из пострадавших, Луис Магальянес, случайно выстрелил. В результате погиб 32-летний местный житель. Его смерть будет тщательно расследована, заявил представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Перу. Стрелявший полицейский отстранен от службы и помещен на лечение в госпиталь.

Новый президент Перу Хосе Хери в социальных сетях выразил сожаление в связи со смертью погибшего, при этом заявил, что в насилии во время митинга «виноваты провокаторы, желающие посеять хаос».

Протесты в городах Перу, насчитывающие тысячи участников, направлены непосредственно против самого господина Хери. Экс-председатель Конгресса пришел к власти после отстранения Дины Болуарте в результате процедуры импичмента в ночь с 9 на 10 октября. На посту президента Хосе Хери должен находиться до июля 2026 года. До этого времени в Перу пройдут выборы нового президента, который затем официально вступит в должность.

Влад Никифоров