Гитлер Муссолини победил на выборах мэра в Перу
09.10.2026, 11:19
Мэром округа Керопалька в Перу избран политик Гитлер Муссолини Симеон Флорес от левой партии Ahora Nacion. Он набрал 229 голосов (34,54%). Ближайший соперник получил 204 голоса (30,7%), пишет издание Ahora.
Громкое имя, ассоциирующееся у общественности с немецким нацистским лидером Адольфом Гитлером и итальянским фашистским диктатором Бенито Муссолини, привлекло внимание мировой общественности к региональным перуанским выборам, отмечает Ahora.
Официально итоги голосования в Керопальке пока не признаны, продолжается итоговый подсчет голосов. Партия вероятного нового мэра Керопальки участвует в голосованиях и в других регионах страны.