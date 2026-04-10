В Перу наметился профицит кандидатов

В Перу 12 апреля пройдут внеочередные президентские выборы. За пост лидера страны поборется рекордное число кандидатов — 35. Голосование состоится на фоне глубокой разочарованности избирателей политической системой страны, где за последние десять лет сменилось восемь президентов. Фаворит гонки — дочь перуанского экс-президента Альберто Фухимори Кейко Фухимори, однако говорить о ее вероятной победе — на фоне поддержки всего в 13% — не приходится.

Кандидат от партии «Народная сила» Кейко Фухимори

Смена президента для Перу явление нередкое. С 2018 года в республике сменилось восемь президентов путем импичмента, отставки или из-за уголовного преследования, часто связанного с коррупционными скандалами. Один из лидеров — Мануэль Мерно — возглавлял страну всего пять дней (с 10 по 15 ноября 2020 года).

Последний избранный президент Перу — левый политик Педро Кастильо, занявший этот пост в июле 2021 года.

Главным предвыборным обещанием Кастильо было принятие новой конституции, которая, по его словам, защитит страну от коррупционного произвола. Однако в течение почти всего его президентского срока Конгресс страны (однопалатный парламент) выдвигал обвинения в коррупции в адрес самого Кастильо. В декабре 2022 года, пытаясь сохранить власть, он объявил о роспуске парламента, но в ответ депутаты проголосовали за его отстранение от должности. В ноябре прошлого года Кастильо приговорили к 11 годам колонии за попытку мятежа.

Следом в Перу наступил еще более нестабильный политический период: полномочия президента перешли к тогдашнему вице-президенту Дине Болуарте, жестоко подавлявшей протесты в поддержку Кастильо и затем также обвиненной в коррупции (в ее доме, например, нашли коллекцию часов Rolex при зарплате президента в $11 тыс.).

В октябре 2025 года Конгресс отстранил ее из-за «моральной недееспособности». Пост президента временно занял председатель парламента Перу Хосе Хери, но уже спустя четыре месяца его отстранили. В феврале 2026 года временным президентом назначили нового председателя парламента Хосе Марию Балькасара, который, однако, предпочел сосредоточиться на транзите власти новому лидеру.

Их могло быть и 36, но один из претендентов на высший пост погиб в прошлом месяце в автокатастрофе.

При этом лишь у некоторых претендентов на президентское кресло рейтинг превышает 5%, а разрыв между соперниками минимален. Эту тенденцию аналитики связывают с разочарованностью и апатией избирателей в перуанской политической системе и отсутствием решения основных проблем — коррупции и роста преступности, включая убийства и грабежи.

По данным опроса Ipsos на начало апреля, 13% опрошенных — наивысший показатель среди всех кандидатов — поддерживают лидера консервативной партии «Народная сила» Кейко Фухимори.

Госпожа Фухимори — дочь скончавшегося в 2024 году бывшего перуанского президента Альберто Фухимори (1990–2000 годы), осужденного за злоупотребление властью, репрессии и взятки. Она уже трижды баллотировалась в президенты, каждый раз проходя во второй тур. Она особенно популярна в столице Перу и имеет большое влияние в Конгрессе страны, поскольку ее партия возглавляет праворадикальный блок. Ее предвыборная программа строится вокруг лозунга «Закон и порядок», обещающего усиленную борьбу с преступностью, а также на обещании привлечь иностранные инвестиции и укрепить партнерство с США.

Следующий по популярности — комик Карлос Альварес от правоцентристской партии «Страна для всех» (9%). Он предлагает мобилизовать вооруженные силы для борьбы с растущим день ото дня уровнем преступности, ввести смертную казнь за определенные преступления, а в части внешней политики выступает за выстраивание равноправных отношений как с США, так и с Китаем. Он привлек избирателей в первую очередь критикой политической элиты.

Еще один кандидат со стороны правых сил — бывший мэр Лимы Рафаэль Лопес Алиага от партии «Народное обновление» (уровень его поддержки составляет 8%).

Ультраконсервативный бизнесмен, построивший состояние на гостиничном и железнодорожном бизнесе, часто сравнивается с президентом США Дональдом Трампом. Алиага, в частности, известен как ярый противник абортов.

Еще три кандидата могут рассчитывать на поддержку около 5% избирателей, тогда как большая часть явно выглядит аутсайдерами — в последних опросах они получили меньше 2% голосов опрошенных.

Такая фрагментация и поляризация значит, что Перу ждет второй тур выборов (он намечен на 7 июня), и кто бы из двух финалистов первого тура по его итогу ни победил, он будет иметь за своими плечами поддержку совершенно небольшой части населения.

Лусине Баласян