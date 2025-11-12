Как минимум 37 человек погибли после падения автобуса в ущелье в Перу

Пассажирский автобус упал в ущелье рядом с городом Арекипа на юге Перу. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на главу управления здравоохранения Арекипы Вальтера Опорто, по меньшей мере 37 человек погибли и 13 получили травмы.

Сообщается, что автобус столкнулся с пикапом, после чего упал в ущелье, по дну которого течет река Оконья. Автобус пролетел около 200 м.

В августе в Перу автобус перевернулся на шоссе, 10 человек погибли. В июле в похожем инциденте погибли 18 человек.

Яна Рождественская