Новый президент Перу назначил кабинет министров

Президент Перу Хосе Хери привел к присяге первых членов кабинета министров, передает агентство Reuters.

Новым премьер-министром Перу стал Эрнесто Альварес, который до этого возглавлял Конституционный суд страны. Министром экономики назначили Денисса Мираллеса, который раньше занимал должность заместителя главы ведомства.

Министерство иностранных дел Перу возглавил экс-посол в США Уго де Зела. Главой министерства внутренних дел стал Висенте Тибурсио — отставной генерал полиции, который возглавлял антитеррористическое подразделение.

Экс-председатель Конгресса Перу Хосе Хери стал президентом страны 10 октября после импичмента Дины Болуарте. Экстренное голосование за отставку бывшей главы государства прошло в ночь с 9 на 10 октября. Госпожу Болуарте обвинили в провальной политике в сфере борьбы с преступностью. Reuters пишет, что она покинула свой пост с рейтингом одобрения от 2 до 4% — одним из самых низких показателей в мире. В июле Дина Болуарте подняла себе зарплату в два раза, до $10 тыс., что в 30 раз превышало МРОТ Перу.

В МИД России заявили, что рассматривают смену власти в Перу как внутреннее дело страны. Переходное правительство Хосе Хери должно продлиться до июля 2026 года. Выборы президента Перу назначены на апрель. Свою кандидатуру намерен выдвинуть мэр перуанской столицы Рафаэль Лопес Алиага — ради этого он ушел в отставку.