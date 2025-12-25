В Перу зарегистрировано рекордное число кандидатов в президенты

Избирательная комиссия Перу по состоянию на вечер 24 декабря зарегистрировала 34 кандидата, желающих принять участие в выборах президента страны. Как сообщает Reuters, это рекордное количество претендентов на пост президента за всю историю страны, ранее на выборах в 2021 году участвовало 18 кандидатов. Голосование на выборах президента Перу намечено на 12 апреля 2026 года.

Окончательный список кандидатов будет опубликован 14 марта. При этом, по перуанскому законодательству любой гражданин «может подать возражение против кандидата». В настоящее время среди кандидатов есть бывший футболист Джордж Форсайт, популярный комик и пародист Карлос Альварес, родственники различных экс-президентов страны.

Согласно данным национального опроса Ipsos Peru, 48% жителей страны не знают, за кого голосовать, могут аннулировать свой бюллетень или не имеют любимого кандидата. Таким образом, по мнению опрошенных Reuters аналитиков, в первом туре выборов не будет явного победителя. Результаты, скорее всего, подведут после проведения второго тура 7 июня.

Выборы президента Перу были назначены после отстранения с этой должности Дины Болуарте в результате процедуры импичмента в ночь на 10 октября. Первым заявившим о себе в качестве кандидата в президенты стал мэр столичного города Лима Рафаэль Лопес Алиага, который ушел в отставку, чтобы участвовать в выборах.

Влад Никифоров