Обвиняемый во взятках экс-президент Перу Вискарра освобожден судом

Апелляционная палата Верховного суда Перу постановила освободить из-под стражи бывшего президента страны Мартина Вискарру, который обвиняется во взяточничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на страницу суда в соцсети Х. Вискарра был арестован в августе на время расследования коррупционного дела — на пять месяцев. Верховный суд усмотрел ряд нарушений, допущенных при рассмотрении запроса прокуратуры.

Мартин Вискарра возглавил Перу в марте 2018 года после ухода в отставку предшественника — Педро Пабло Кучински. Уже в ноябре 2020 года парламент страны проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента в связи с коррупционным скандалом.

По версии следствия, Мартин Вискарра еще в период своего губернаторства в департаменте Мокегуа (2011—2014 гг) получал «откаты» — взятки от компаний, участвовавших в тендерах на реализацию различных проектов. Генпрокуратура запросила для него 15 лет лишения свободы. Обвиняемый вину отрицает.

Эрнест Филипповский