Конгресс Перу вынес вотум недоверия президенту Хосе Хери

Конгресс Перу вынес вотум недоверия президенту страны Хосе Хери. Причиной этому стали встречи главы государства с китайскими предпринимателями, не внесенные в официальный график. Ранее прокуратура страны начала расследование по подозрению в незаконном покровительстве и злоупотреблении влиянием.

«Были одобрены предложения о вынесении вотума недоверия председателю Конгресса, исполняющему обязанности президента республики, Хосе Хери»,— зачитал итоги голосования исполняющий обязанности спикера Фернандо Роспильоси (трансляция опубликована на YouTube-канале парламента).

Выборы нового председателя парламента, который затем станет временным президентом, назначены на 18 февраля, отмечает South China Morning Post. Следующие всеобщие выборы запланированы на 12 апреля.

Господин Хери вступил в должность президента, будучи председателем парламента, в октябре 2025 года после импичмента предыдущего президента Дины Болуарте. На посту президента он должен был находиться до июля 2026 года.

Причиной расследования прокуратуры стали две встречи Хосе Хери с китайским бизнесменом Чжихуа Яном ночью в декабре 2025 года в ресторане в Лиме, сообщает The Guardian. Он живет в Перу уже несколько десятилетий и владеет несколькими магазинами, ресторанами, а также концессией на гидроэлектростанцию. По информации властей, на первой встрече присутствовал еще один предприниматель из Китая — Цзи У Сяодун, который обвиняется в связи с сетью незаконной торговли древесиной. Он и Чжихуа Ян несколько раз посещали президентский дворец, считает прокуратура.