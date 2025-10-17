Власти Перу объявят чрезвычайное положение в столице из-за преступности

В ближайшие часы в столице Перу Лиме будет объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщил премьер-министр страны Эрнесто Альварес. По его словам, мера необходима для борьбы с преступностью и «восстановления спокойствия граждан».

«У нас есть четкие инструкции для наших технических групп работать днем и ночью, разрабатывая все необходимые меры и координируя их»,— сказал господин Альварес на пресс-конференции после совещания правительства (цитата по TV Peru).

Премьер-министр не исключил введения комендантского часа в дальнейшем. При этом мера еще не рассматривалась, уточнил он. «Мы должны учитывать, что преступность в Лиме больше не ограничивается ночным временем»,— пояснил Эрнесто Альварес.

Во время массового протеста у здания Конгресса 15 октября был застрелен один из демонстрантов. Пострадали 34 жителя. Двое из них остаются в больнице, передает Gestion. Также были ранены 80 сотрудников полиции.

Акции направлены против президента Перу Хосе Хери. Он пришел к власти после отстранения Дины Болуарте в результате процедуры импичмента в ночь на 10 октября. На посту президента господин Хери должен находиться до июля 2026 года. До этого времени в Перу пройдут выборы нового президента, который затем официально вступит в должность.