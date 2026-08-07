Перу и Мексика договорились о восстановлении дипломатических отношений, сообщили пресс-службы перуанского и мексиканского МИДов.

В пресс-релизе отмечается, что страны «вновь подтверждают уважение к международному праву и принципы хартии объединенных наций». Как сообщает Reuters, Перу предоставила бывшему премьер-министру Бетси Чавес, получившей убежище в посольстве Мексики в Лиме, охранную грамоту для поездки в Мексику.

Мексика и Перу разорвали дипломатические отношения в ноябре 2025 года после того, как Мексика предоставила убежище бывшему премьер-министру Перу Бетси Чавес в своем посольстве в Лиме. Госпожу Чавес в Перу приговорили более чем к 11 годам тюрьмы по делу о мятеже. Власти считают ее причастной к подготовке роспуска парламента, который готовился объявить импичмент бывшему президенту Педро Кастильо. Распустить парламент не удалось, господин Кастильо был отстранен от должности и арестован.