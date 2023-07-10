Синдром Гийена—Барре обосновался в Перу

Власти Перу объявили общенациональный режим ЧС из-за резкого скачка заболеваемости синдромом Гийена—Барре. Тот же диагноз летом 2022 года врачи поставили Анатолию Чубайсу. Как писала Ксения Собчак со ссылкой на его супругу, у пациента «начали отниматься руки и ноги». Экс-главе «Роснано» около недели пришлось провести в больнице. В Перу местный Минздрав планирует экстренно закупить 5 тыс. ампул иммуноглобулина, необходимого для лечения тяжелых случаев. Ранее этот дорогостоящий препарат государство не запасало, поскольку он не входит в перечень жизненно важных, пишет газета El Peruano.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eraldo Peres / AP Фото: Eraldo Peres / AP

Указанного резерва, по прогнозам местного Минздрава, должно хватить на два года. Всего в стране зарегистрировано около 190 случаев синдрома Гийена—Барре, четыре пациента скончались. Болезнь приводит к потере чувствительности и работоспособности верхних и нижних конечностей, пояснил научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктор биологических наук Виталий Зверев:

«Это просто аутоиммунная реакция, которая встречается в разных странах. В среднем — один случай на 100 тыс. населения. Синдром был обнаружены у носителей ВИЧ-инфекции, герпесных инфекций, даже вируса Эпштейна—Барр.

Мегаловирусная инфекция есть почти у всех. И даже были публикации, что COVID-19 давал то же самое. Насколько мне известно, вакцину, которую Johnson & Johnson делали на 26-м аденовирусе, прекратили разрабатывать как раз из-за того, что при ее применении повышается частота возникновения синдрома Гийена—Барре. Думаю, что сейчас может начаться спекуляция, что это от вакцинации. Но дело в том, что в Перу не использовали препарат от Johnson & Johnson.

Заболевание проявляется онемением конечностей, человек не может двигать руками, ногами. Бывает, что поражается головной мозг, тогда течение болезни более тяжелое. Обычно такие заболевания снимаются кортикостероидами, гормональной терапии. Но здесь она никак не работает, ничего не получается».

Синдром Гийена—Барре считается самой частой причиной острых периферических параличей во многих странах, в том числе и в России.

По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно в 30% случаев, у пациентов поражается грудная мускулатура, что затрудняет дыхание. При тяжелом течении, синдром может привести к нарушению способности говорить и глотать. Эти случаи считаются представляющими угрозу для жизни.

А главная проблема этого заболевания в том, что инфекционистам до сих пор неизвестны причины его возникновения, пояснил директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского Университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук:

«Причины непонятны до сих пор. Но подозревают, что некоторые инфекционные агенты в Перу, в основном вызывающие кишечные заболевания, приводят к появлению синдрома Гийена—Барре.

Он может быть абсолютно разной тяжести, но в случае самого тяжелого течения человек просто перестает ходить. Но самая большая проблема — нарушение сосудистой системы и дыхательной функции. Соответственно, пациентам нужна будет искусственная вентиляция легких.

При этом не все переболевшие полностью могут восстановиться, но такое бывает довольно редко. Почему они забили тревогу? В Перу подобная история произошла в 2019. Видимо, там есть система мониторинга, произошел рост, и власти забили тревогу уже заранее, чтобы, видимо, не допустить ситуации, в которой у них будет недостаточный доступ к медицинским ресурсам для терапии тяжелых случаев.

В отличие от коронавируса причиной синдрома Гийена—Барре выступает инфекционный агент, который вызывал конкретные заболевания. Соответственно, если мы устраняем инфекционного агента, мы устраняем заболевание или снижаем его тяжесть. Возможно, вообще, не существует одной причины возникновения данной болезни. Это может быть последствием перенесенной инфекции, а какой, тоже непонятно. Здесь проблема в том, что есть круг подозреваемых инфекционных агентов, но нет какого-то точного знания о причинах всех случаев».

Большинство пациентов переносит заболевание легко, а полное выздоровление наступает достаточно быстро. По данным ВОЗ, летальность от осложнений синдрома Гийена—Барре не превышает 5%.

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Светлана Белова