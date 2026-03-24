Путин назначил Алексея Ушакова послом России в Перу

Новым послом России в Перу назначен Алексей Ушаков. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Другим указом от этой должности освобожден Игорь Романченко.

Алексей Ушаков был заместителем директора департамента кадров МИД РФ. В 2021 году получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

Игорь Романченко состоит на дипломатической службе с 1979 года. В 2000-е годы возглавлял отдел в латиноамериканском департаменте МИД РФ, позднее служил в посольстве в Аргентине, занимал пост замдиректора латиноамериканского департамента. Диппредставительство Москвы в Лиме возглавлял с лета 2018 года.