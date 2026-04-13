Два правых кандидата лидируют на выборах президента Перу

В Перу при подсчете голосов на президентских выборах лидируют правые кандидаты. По итогам обработки 14,7% бюллетеней на выборах президента Перу с результатом 21,5% лидирует кандидат от правой партии «Народное обновление», бывший мэр Лимы Рафаэль Лопес Алиага.

По официальной информации Национального управления избирательных процессов, на втором месте — кандидат от правоцентристской партии «Народная сила» Кейко Фухимори с результатом 16,9%. Бывший министр культуры и обороны Хорхе Ньето, представляющий «Партию хорошего правительства», набирает 15,9%.

Избирательные органы Перу разрешили некоторым участкам работать 13 апреля, так как «из-за логистических проблем» 12 апреля на участки для голосования не смогли прийти 63,3 тыс. жителей Лимы. В Перу участие в голосовании является обязательным. Неявка наказывается штрафом в размере $32.

В качестве кандидатов в первом туре было зарегистрировано рекордное количество участников — 35 человек. С 2018 года в республике сменилось восемь президентов путем импичмента, отставки или из-за уголовного преследования.

Влад Никифоров