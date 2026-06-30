На выборах президента Перу победила дочь свергнутого главы государства

На президентских выборах в Перу с 50,14% голосов победила Кейко Фухимори, представляющая консервативную партию «Народная сила». Об этом сообщил Национальный избирательный совет по итогам подсчета голосов, передает Bloomberg. Госпожа Фухимори — дочь бывшего перуанского руководителя Альберто Фухимори.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кейко Фухимори

Фото: Angela Ponce / Reuters Кейко Фухимори

Фото: Angela Ponce / Reuters

Соперник консервативного политика Роберто Санчес, возглавляющий левую партию «Вместе за Перу», набрал 49,87%. Разрыв между кандидатами составил всего 49,6 тыс. голосов. Кейко Фухимори поблагодарила избирательный совет за подсчет голосов, отметив, что «со смирением и большой осторожностью» ожидает официального объявления итогов Национальным избирательным жюри.

Первый тур выборов прошел 12 апреля, а второй состоялся 7 июня. С тех пор шел подсчет голосов. В случае подтверждения победы госпожа Фухимори вступит в должность 28 июля. Она станет первой женщиной на посту президента Перу. Нынешние выборы стали четвертой попыткой Кейко Фухимори занять должность главы государства.

Отец победительницы выборов Альберто Фухимори — перуанский политик японского происхождения — возглавлял страну с 1990 по 2000 год. Его президентство ассоциировано с неолиберальной экономической политикой и вооруженной борьбой с маоистскими и марксистско-ленинистскими группами.

В 2000 году господин Фухимори покинул страну, после чего Конгресс отстранил его от полномочий. В 2007 году экс-президента экстрадировали в Перу. В последующие годы суд приговорил его к более чем 30 годам тюрьмы за злоупотребление властью, коррупцию и преступления против человечности. В 2023 году политика выпустили после решения Конституционного суда Перу о помиловании. На следующий год господин Фухимори умер от рака в возрасте 86 лет.