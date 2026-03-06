В Перу остановлен экспорт газа и производство СПГ после аварии на трубопроводе

Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Перу остановило экспорт природного газа из-за разрыва трубопровода на крупнейшем газовом месторождении страны. Ведомство оценивает последствия аварии как крупнейший за 20 лет энергетический кризис для страны, сообщает Reuters.

В Перу объявлено 14-дневное чрезвычайное положение. Власти страны намерены предоставить жилым домам, коммерческим и жизненно важным объектам приоритетное снабжение газом. В настоящее время доступ к газу в Перу имеют около 10% потребителей.

Национальный оператор Transportadora de Gas del Peru (TGP) ввел временные ограничения на поставки газа промышленным предприятиям и электроэнергетическому сектору на время устранения утечки. Энергетическая компания Pluspetrol приостановила производство сжиженного газа из-за остановки поставок сырья.

Влад Никифоров