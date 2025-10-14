Москва расценила смену власти в Перу как внутреннее дело страны

Россия расценивает смену власти в Перу как внутреннее дело этой страны, заявили в МИД РФ.

«Смену власти в Перу Россия расценивает как внутреннее дело этой страны. Желает новому руководителю страны успехов в решении неотложных задач, стоящих перед республикой»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД России обратили внимание на то, что решение об импичменте президента «было одобрено подавляющим большинством законодателей в связи с неспособностью ее правительства обеспечить общественную безопасность в условиях разгула криминала и насилия».

10 октября конгресс Перу проголосовал за объявление импичмента президенту страны Дине Болуарте в ее отсутствие. Экстренное голосование произошло в ночь с 9 на 10 октября, спустя несколько часов после того, как представители всех политических партий в Конгрессе написали ходатайства об отстранении президента. Решение было принято на фоне обвинений главы государства в провальной политике в сфере борьбы с преступностью. Позже председатель Конгресса Перу Хосе Хери принес присягу в качестве нового главы государства. Ожидается, что он будет возглавлять страну до президентских выборов 12 апреля будущего года. На эту дату назначены выборы.

В июле этого года Дина Болуарте столкнулась со скандалом, после того как увеличила свою зарплату вдвое — до $10 тыс. в месяц. Это решение обосновывалось тем, что зарплата президента в Перу является одной из самых низких на континенте, уступая только Боливии. Оппозиционные политики при этом заявляли, что новая зарплата президента в 30 раз превышает перуанский МРОТ, а уровень бедности в стране близок к 30%. По состоянию на июль, рейтинг одобрения президента оценивается в 2-4%.

Анастасия Домбицкая