В Перу введут режим ЧП для разблокировки дорог

На дорогах в Перу введут режим чрезвычайного положения (ЧП) для их разблокировки, заявил министр обороны страны Альберто Отарола. Он отметил, что на фоне массовых протестов в стране вооруженным силам приказали немедленно взять под защиту стратегические объекты.

«На национальной сети дорог будет объявлено чрезвычайное положение, чтобы обеспечить свободный проезд всех перуанцев»,— объявил министр после заседания Государственного совета. По данным канала RPP, объявить режим ЧП могут на национальном уровне. Президент Дина Болуарте выразила надежду, что властям «не придется доходить до крайности».

Беспорядки в Перу начались после того, как 7 декабря парламент объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Он был задержан по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Его пост передали его заместителю госпоже Болуарте. Она должна была пробыть в должности до 26 июля 2026 года, но из-за протестов предложила провести досрочные выборы в 2024 году. Сегодня, 14 декабря, принес присягу новый кабинет министров Перу.

О ситуации в стране читайте в материале «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».

Лаура Кеффер