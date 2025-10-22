В столице Перу введено чрезвычайное положение

Президент Перу Хосе Хери объявил о введении режима чрезвычайного положения в столице Лиме и соседней провинции Кальяо. Режим вступает в силу с 22 октября и продлится 30 дней, в качестве меры «по борьбе с ростом преступности».

Режим ЧП одобрен Советом министров и предполагает использование вооруженных сил совместно с полицией «для поддержания общественного порядка». Президент уточнил, что мера «позволит восстановить мир, спокойствие и доверие миллионов перуанцев».

О намерении ввести режим ЧП власти Перу заявляли 17 октября. Это произошло после массовых протестов у здания Конгресса, в ходе которых был застрелен один из протестующих, пострадали 34 жителя, а также ранено 80 сотрудников полиции.

Влад Никифоров