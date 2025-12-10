Южная Корея готова поставлять танки и бронемашины в Перу

Корейская оборонная компания Hyundai Rotem подписала рамочное соглашение с перуанским заводом по производству оружия и боеприпасов об экспорте в 2026 году 54 танков К2 и 141 бронемашины К808. Как сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи, если сделка будет реализована, то поставка станет первой в истории отправкой южнокорейской наземной техники в Латинскую Америку.

Соглашение было подписано в Перу 9 декабря в присутствии перуанского президента Хосе Хери. Стоимость контракта не раскрывается.

Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён выразил надежду на построение взаимовыгодного партнерства между двумя странами, а также переход на новый уровень сотрудничества «в сфере обороны и вооружений».

Влад Никифоров