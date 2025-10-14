Мэр столицы Перу ушел в отставку для участия в выборах президента

В Перу мэр столичного города Лима Рафаэль Лопес Алиага ушел в отставку, чтобы участвовать в выборах президента страны. Как сообщает Reuters, он является первым заявившим о себе кандидатом на этот пост. Ранее он уже участвовал в президентских выборах.

Вторым перуанским политиком, заявившем о намерении баллотироваться на пост президента, стал губернатор региона Ла-Либертад, миллионер и бизнесмен Сесар Акунья. Он также ушел в отставку со своего поста.

По перуанскому законодательству, все должностные лица, желающие стать кандидатом в президенты, должны уйти в отставку за шесть месяцев до дня голосования. Согласно опросам общественного мнения, уровень начальной избирательной поддержки экс-мэра столицы Перу оценивается в 10%,а Сесара Акуньи в 2%. Однако большая часть опрошенных, 39% еще не определилась с кандидатом.

Выборы президента Перу назначены на 12 апреля 2026 года.

Предыдущий президент страны Дина Болуарте на прошлой неделе была отправлена в отставку в результате процедуры импичмента. Этому предшествовал скандал, связанный с тем, что президент вдвое увеличила себе зарплату — до $10 тыс.

Влад Никифоров