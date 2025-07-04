Президент Перу с двухпроцентным рейтингом доверия удвоила себе зарплату

Президент Перу Дина Болуарте увеличила свою зарплату вдвое — до $10 тыс. в месяц. Согласно недавним опросам, ее рейтинг одобрения составляет 2-4%, пишет Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manon Cruz / Reuters Фото: Manon Cruz / Reuters

Новая зарплата президента в 30 раз превышает перуанский МРОТ. Уровень бедности в Перу близок к 30%. «Это издевательство над страной, которая сталкивается с такими серьезными проблемами»,— заявил оппозиционный политик Хамиа Кито. Он сказал, что будет продвигать в Конгрессе инициативу по отмене повышения президентской зарплаты.

О повышении зарплаты госпожи Болуарте министр экономики страны объявил 2 июля. Правительство обосновало это решение тем, что зарплата президента в Перу является одной из самых низких на континенте, уступая только Боливии. Согласно исследованию Rio Times за 2024 год, зарплаты латиноамериканских президентов колеблются от $3 до 22 тыс. Средний показатель, по оценке издания, составляет $9,6 тыс.

Дина Болуарте заняла президентский пост в конце 2022 года. Ее приход к власти сопровождался антиправительственными протестами, в результате которых погибли более 50 человек. Генпрокурор Перу Патрисия Бенавидес в мае 2024 года подала на президента конституционную жалобу. Она обвинила госпожу Болуарте в коррупции. За месяц до этого перуанское издание La Encerrona опубликовало обзор часов Rolex, имеющихся в коллекции у президента.

С 2018 года в Перу сменилось шесть президентов. Трое из них отбывают тюремные сроки.