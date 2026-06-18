Папа римский в ноябре посетит свою бывшую епархию в Перу
Папа римский Лев XIV планирует посетить Перу в первой половине ноября. Об этом заявил временный президент страны Хосе Мария Балькасар по итогам сегодняшней встречи с понтификом в Ватикане. Как сообщает Reuters, визит продлится до десяти дней, глава католической церкви посетит свою бывшую епархию Чиклайо, а также Пьюру, Пукальпу и Куско.
Папа римский Лев XIV
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Папу Римского Льва XIV с Перу связывают более 20 лет жизни и служения. Роберт Фрэнсис Превост впервые приехал в Перу в 1985 году в качестве миссионера. В городе Чиклайо, расположенном на северо-западе страны, он прожил почти десять лет (с 2014 по 2023 год), где был епископом, а затем архиепископом. В 2015 году он получил гражданство Перу, из-за чего его позже стали также называть «первым перуанским папой».
Хосе Мария Балькасар отметил, что на прошедшей «в сердечной атмосфере» встрече в Ватикане, которая длилась около двух часов, им с понтификом удалось поговорить о многих вещах, выходящих за рамки национальной политики, в том числе и о местной кухне.
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Кардинал Роберт Превост до и после избрания на пост понтифика
Визит Папы Римского Льва XIV в Перу является частью его запланированных поездок в страны Южной Америки осенью 2026 года. Ранее в этом же году понтифик уже совершил апостольский визит в страны Африки, включая Экваториальную Гвинею, Анголу, Камерун и Алжир. Также существует вероятность, что он посетит Испанию летом.
Лев XIV — первый Папа Римский из США, известный своей приверженностью социальной справедливости, защите прав мигрантов и гуманному подходу к вопросам иммиграции. До своего избрания понтификом в мае 2025 года он на протяжении двух десятилетий служил в Перу в качестве миссионера, священника и епископа, а также получил перуанское гражданство, что делает его визит в эту страну особенно значимым.