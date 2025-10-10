В Перу начата процедура импичмента президента

Конгресс Перу проголосовал за начало начало процедуры импичмента президента страны Дины Болуарте. Экстренное голосование произошло в ночь с 9 на 10 октября, спустя несколько часов после того, как представители всех политических партий в Конгрессе написали ходатайства об отстранении президента.

Как сообщает Reuters, процедура импичмента проходит в несколько этапов, по каждому из которых предстоит процедура голосования. При этом в Конгрессе «доминируют консерваторы», которые ранее поддерживали «крайне непопулярного президента».

В июле этого года Дина Болуарте столкнулась со скандалом, после того как увеличила свою зарплату вдвое — до $10 тыс. в месяц. Это решение обосновывалось тем, что зарплата президента в Перу является одной из самых низких на континенте, уступая только Боливии. Оппозиционные политики при этом заявляли, что новая зарплата президента в 30 раз превышает перуанский МРОТ, а уровень бедности в стране близок к 30%. По состоянию на июль, рейтинг одобрения президента оценивается в 2-4%.

Влад Никифоров