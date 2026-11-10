В Перу установили самую высокую статую папы Льва XIV
В перуанском портовом городе Кальяо открыли самый большой в мире памятник папе римскому Льву XIV, сообщает Agencia Peruana de Noticias. Десятиметровая статуя на четырехметровом постаменте установлена в парке на берегу Тихого океана за 48 часов до приезда понтифика. На создание статуи у местных скульпторов Рафаэля Гутьерреса и Дейви Вонга ушло 45 дней. Фигура изготовлена из стали, стекловолокна и смолы и покрыта материалом, имитирующим мрамор.
В стране уже установлено несколько статуй папе Льву XIV, включая шестиметровый памятник в Чиклайо, гиперреалистичную статую в натуральную величину из силикона в Лиме и бюст в Пиментеле. Также скульптуры в честь папы установлены в США и Испании. Ожидается, что понтифик проедет мимо нового монумента 16 ноября на пути к местному дому престарелых.
Пастырский визит Льва XIV в Перу продлится с 11 по 16 ноября и завершит его первую поездку по Латинской Америке, куда также вошли Уругвай и Аргентина. Понтифик, урожденный Роберт Фрэнсис Превост, помимо американского и ватиканского, имеет гражданство Перу, где жил и работал на протяжении 20 лет. Изначально он был миссионером, а затем восемь лет епископом Чиклайо. В 2020–2021 годах, в разгар пандемии COVID-19, он занимал пост апостольского администратора епархии Кальяо.