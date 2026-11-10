В Перу установили самую высокую статую папы Льва XIV

Пастырский визит Льва XIV в Перу продлится с 11 по 16 ноября и завершит его первую поездку по Латинской Америке, куда также вошли Уругвай и Аргентина. Понтифик, урожденный Роберт Фрэнсис Превост, помимо американского и ватиканского, имеет гражданство Перу, где жил и работал на протяжении 20 лет. Изначально он был миссионером, а затем восемь лет епископом Чиклайо. В 2020–2021 годах, в разгар пандемии COVID-19, он занимал пост апостольского администратора епархии Кальяо.