Кандидата в депутаты в Перу до смерти забили кирпичами

В Перу кандидат в палату депутатов от партии «Вера в Перу» Гилберт Инфанте был убит в округе Чоррильос провинции Лима. Политика избивали кирпичами, пока он не умер. Об этом сообщил изданию Exitosa кандидат в президенты от той же партии Альваро Паса де ла Барра.

«Я подтверждаю смерть нашего кандидата в депутаты Лимы Гилберта Инфанте с огромной жестокостью. Легко взять пистолет и выстрелить в висок, но его держали несколько минут, кидая кирпичи в голову»,— сказал Альваро Пас де ла Барра.

По данным собеседника издания, на кандидата в депутаты напали на улице после его выступления на предвыборных дебатах. Гильберт Инфанте умер в больнице Казимиро Уллоа в Мирафлоресе. Политик призывал бороться с преступными группировками в Перу. Он заявлял, что его партия может победить преступность «за 100 дней при наличии политической воли и твердой руки».

Альваро Пас де ла Барра отметил, что до убийства господину Инфанте угрожали расправой. Угрозы поступали и другим членам партии. Собеседник Exitosa назвал инцидент «тревожным сигналом для правительства», из-за которого избирательная кампания может превратиться в «кровавую бойню».