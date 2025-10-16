Суд не стал запрещать экс-президенту Перу выезд из страны

Суд в Перу отклонил ходатайство Государственной прокуратуры о запрете бывшему президенту Дине Болуарте покидать страну. Экс-президент подозревается в злоупотреблении служебным положением и отмывании денег, сообщает агентство Reuters. Болуарте была отстранена https://www.kommersant.ru/doc/ от должности в ночь с 9 на 10 октября в ходе процедуры импичмента.

Отклонивший ходатайство судья посчитал, что риска побега Болуарте «не существует», а ходатайство прокуратуры «необосновано». Сама экс-президент после своей отставки заявила местным СМИ, что «не будет пытаться просить убежища за рубежом» и о намерении «оставаться в стране навсегда». Болуарте также отрицает вину в выдвигаемых в ее отношении обвинениях.

Прокуратура Перу обвиняет Болуарте в том, что она в 2023 году оставила свой пост на две недели, пока делала операцию по ринопластике, не уведомив об этом Конгресс. Ей также предъявлены обвинения в коррупции из-за неизвестного источника приобретения коллекции часов Rolex.

Влад Никифоров