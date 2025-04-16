Экс-президент Перу получил 15 лет за коррупцию

Суд в Лиме вынес приговор по делу бывшего президента Перу Ольянты Умалы и его супруги Надин Эредии, которые обвинялись в отмывании более $3 млн. По решению суда Ольянте Умале придется провести в тюрьме 15 лет, сообщает AP. Таким образом, он стал уже третьим экс-президентом Перу за последние 20 лет, который был осужден и приговорен к лишению свободы за коррупцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angela Ponce / Reuters Фото: Angela Ponce / Reuters

Ольянта Умала, который руководил Перу в 2011–2016 годах, получил $200 тыс. от тогдашнего президента Венесуэлы Уго Чавеса на проведение предвыборной кампании в 2006 году, а потом — $3 млн от бразильской строительной компании Odebrecht на предвыборную кампанию 2011 года. Надин Эредия, вместе с которой Ольянта Умала основал Перуанскую националистическую партию, проходила по этому делу как сообщница в отмывании денег.

Расследование тянулось с 2017 года, суд начался в 2022 году. Прокуратура запрашивала 20 лет лишения свободы для экс-президента и 25,5 года для его жены. Суд назначил по 15 лет каждому. Но супруга экс-президента на оглашение приговора не явилась, сославшись на плохое самочувствие. Она предусмотрительно добралась до бразильского посольства в Лиме, попросила предоставить ей и ее сыну убежище и уже получила право въехать в Бразилию.

Ольянта Умала после оглашения приговора был доставлен в тюрьму Барбадильо. Там уже отбывает срок за коррупцию другой экс-президент Перу, Алехандро Толедо (2001–2006), и ожидает решения суда по обвинению в попытке госпереворота экс-президент Педро Кастильо (2021–2022). В отношении других двух экс-президентов — Педро Кучински (2016–2018) и Мартина Вискарры (2018–2020) — идет расследование по обвинению в коррупции.

Алена Миклашевская