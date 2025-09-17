В Перу из-за протестов около 900 туристов заблокированы в районе Мачу-Пикчу

Около 900 туристов из разных стран не могут покинуть город Агуас-Кальентес в районе памятника культуры Мачу-Пикчу в Перу из-за массовых протестов. Как сообщает Reuters, со ссылкой на заявление минтуризма страны, в районе приостановлено движение поездов и туристических автобусов.

Протесты начались на прошлой неделе после того, как концессия на автобусные перевозки туристов была отозвана у оператора Consettur, якобы по истечению срока и «передана другой компании». Протестующие заявляют, что процесс замены перевозчика был «недостаточно прозрачным и справедливым». По состоянию на 15 сентября власти успели эвакуировать из района Мачу-Пикчу 1,4 тыс. туристов, после чего местные жители заблокировали движение автобусов, а также поездов при помощи «камней разного размера».

Активисты некоммерческого проекта New7Wonders, освещающего с 2001 года тему известных объектов культурного наследия, направили письмо правительству Перу. В сообщении содержится предупреждение о том, что «в случае эскалации конфликта репутация Мачу-Пикчу как одного из новых чудес света может пострадать».

Влад Никифоров