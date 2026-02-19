Конгресс Перу избрал четвертого временного президента с 2021 года

Законодатели Перу избрали председателя парламента Хосе Марию Балькасара временным президентом страны. Он сменил на этом посту Хосе Хери, который занимал должность четыре месяца и был отправлен в отставку.

Как сообщает Bloomberg, господин Балькасар, депутат от левой партии, будет руководить Перу оставшиеся пять месяцев президентского срока, начавшегося в 2021 году. Он стал четвертым президентом за этот период и девятым с 2016 года. Четыре бывших главы государства находятся в тюрьме. Хосе Мария Балькасар станет первым президентом от левой партии после двух представителей правой партии на этой должности.

Хосе Балькасар выступал против запрета детских браков, предлагая разрешить их с 14 лет, и утверждал, что учителя часто вступают в интимные отношения с ученицами. Впоследствии он заявил, что его слова были вырваны из контекста.

17 февраля Конгресс Перу вынес вотум недоверия президенту страны Хосе Хери. Причиной этому стали встречи главы государства с китайскими предпринимателями в декабре 2025 года, не внесенные в официальный график. Прокуратура страны расследует дело.