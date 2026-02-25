Временный президент Перу привел к присяге кабинет министров

Временный президент Перу Хосе Мария Балькасар назначил министра экономики Денис Миральес председателем Совета министров. Господин Балькасар также привел к присяге остальных членов правительства.

Новым министром экономики стал Херадо Лопес Гонсалес. Свой пост сохранили глава МИД Уго де Села, а также еще несколько министров, в том числе транспорта и здравоохранения. «Эта переходная администрация берет на себя ответственность за обеспечение демократического, прозрачного и упорядоченного избирательного процесса»,— указано в сообщении правительства страны, опубликованном в соцсети X.

На прошлой неделе законодатели Перу избрали председателя парламента Хосе Марию Балькасара временным президентом страны. Он сменил на этом посту Хосе Хери, который занимал должность четыре месяца и был отправлен в отставку. Причиной послужили встречи главы государства с китайскими предпринимателями в декабре 2025 года, не внесенные в официальный график. Господин Балькасар принес присягу в качестве временного президента Перу 18 февраля и стал девятым главой государства за 10 лет.