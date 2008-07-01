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10:44
Президент Грузии в связи с событиями в Тбилиси прерывает визит в Белоруссию
20/06
ЕС согласовал продление экономических санкций против России
09:27
ВЭБ через арбитраж в Стокгольме требует от Украины компенсировать потери «дочки»
10:58
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
10:48
Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию
10:37
Чемпион мира и Европы по футболу Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
10:30
Apple отзывает MacBook Pro поколения 2015–2017 годов из-за риска возгорания батареи
10:04
Правительство расширило направления работы «фабрики проектного финансирования» ВЭБа
09:55
Авиакомпаниям США запретили полеты над подконтрольной Ирану территорией Оманского залива
09:43
Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране, но отменил атаку
09:15
Запуск обсерватории «Спектр-РГ» отложен на сутки
08:57
Поставки чистой нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» возобновятся с 4 июля
08:46
Уралвагонзавод поставит ФГК почти 3,7 тыс. грузовых вагонов в 2019 году
08:17
Премьер-министр Грузии пообещал наказать ответственных за беспорядки
07:54
Пентагон опубликовал карту маршрута сбитого Ираном беспилотника
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(обновлено: 21.06.2019)
Цены на авиакеросин
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Дело пахнет президентом
Владимир Путин решил субсидировать керосин
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Керосин затягивает «Аэрофлот» в убытки
Топливо ухудшило квартальные результаты перевозчика
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Керосин выкачал прибыль из «Аэрофлота»
Компания потратилась на топливо
Авиакомпании остались без компенсации
Правительство не возместит им рост цен на керосин
Авиакеросин встал поперек двигателей
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Авиакеросин подешевел без последствий
Перевозчики продолжают жаловаться на убытки
Utair не справилась с керосином
Из-за роста цен на топливо авиакомпания допустила дефолт по кредиту
2
Президенту напомнили о керосине
Авиакомпании не хотят ждать компенсаций до весны
1
Авиакомпаниям выдали курс на биржу
вместо господдержки в ответ на рост стоимости топлива
4
Убытки авиаторов пошли на взлет
Рост цен на топливо подкосил даже международные направления
11
Первым делом — слишком много самолетов
«Аэрофлот» назвал причины кризиса отрасли
Авиакомпании просят их не керосинить
Правительство обсуждает топливные льготы для отрасли
Цены на авиабилеты набирают высоту
Что провоцирует изменение тарифов
1
«Победа» отыграется на пассажирах за керосин
Лоукостер требует €25 за регистрацию
17
Авиаторы накеросинили цены
Цены на билеты пошли в рост из-за дорогого топлива
Авиакеросин сделал бочку
Цены на полеты на Дальний Восток сдержат госсубсидиями
1
Подписной кампании добавили керосина
Иркутские коммунисты пожаловались на сбор подписей на авиазаводе
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия