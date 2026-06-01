Керосин запросил посадку

Вслед за ограничениями на экспорт бензина, дизельного и судового топлива Россия вводит эмбарго на вывоз авиакеросина до 30 ноября. По данным “Ъ”, на внутреннем рынке наблюдались проблемы с предложением авиатоплива, а оптовые цены достигали 110 тыс. руб. за тонну. Авиакомпании опасаются, что ограничение экспорта может обернуться отменой демпфера на авиакеросин.

Экспорт авиакеросина из России ограничен до 30 ноября для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке, сообщило правительство 1 июня. Исключения предусмотрены для партий, помещенных под таможенную процедуру до вступления постановления в силу, поставок в рамках межправительственных соглашений и топлива в технологических емкостях воздушных судов. До 31 июля из России также запрещен экспорт бензина для всех участников рынка, а для непроизводителей — дизельного и судового топлива.

По данным Argus, в последние месяцы морской экспорт авиакеросина через Балтику и Черное море составлял 80–110 тыс. тонн в месяц. Основной объем обеспечивал комплекс НОВАТЭКа в Усть-Луге и терминалы Новороссийска, откуда продукция направлялась преимущественно в Турцию и страны Ближнего Востока. Еще 30–40 тыс. тонн ежемесячно поставляется по железной дороге в страны Центральной Азии, включая Монголию, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан.

По словам источника “Ъ” в отрасли, комплекс НОВАТЭКа ориентирован исключительно на экспорт и возможности перенаправить керосин на внутренний рынок у завода нет.

По оценке Platts, в условиях конфликта на Ближнем Востоке к середине мая цены на авиакеросин в Северо-Западной Европе на условиях CIF (включает стоимость фрахта и страховки) с конца февраля выросли на 68%, до $57,76 за баррель. Средняя цена экспортной альтернативы в портах Северо-Запада, по данным ФАС, в марте увеличилась в два раза год к году и к февралю, до 147,45 тыс. руб. за тонну, скорректировавшись до 140,89 тыс. руб. за тонну в апреле. На Петербургской бирже последние цены на авиакеросин на 11 мая по индексу европейской части России составляли 82,7 тыс. руб. за тонну, с конца февраля котировки прибавили 14%.

По словам источника “Ъ” в отрасли, оптовая цена авиакеросина сегодня достигает 110 тыс. руб. за тонну, по итогам торгов 1 июня реализованы только три железнодорожные цистерны на всю страну. По оценке собеседника “Ъ”, речь идет о практически полном отсутствии предложения.

Два источника “Ъ” в авиакомпаниях сообщили, что на последней неделе мая получили письма от топливозаправщиков о невозможности заправить самолеты по заключенным контрактам в аэропортах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и еще нескольких городов с меньшим объемом перевозок. По данным собеседников “Ъ”, после совещания в Минтрансе топливозаправщики оперативно доставили керосин из других региональных аэропортов.

Рост оптовых цен собеседники “Ъ” в авиакомпаниях связывают с угрозой нехватки авиакеросина на внутреннем рынке.

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил 1 июня, что дефицита нет. «В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов наших авиакомпаний»,— цитирует его ТАСС. От комментариев в опрошенных “Ъ” авиакомпаниях и Минтрансе воздержались.

«Аэрофлот» в отчетности за первый квартал сообщил, что затраты на керосин остались относительно стабильными, увеличившись на 0,8% год к году, до 70,4 млрд руб., но растут расходы на заправку в зарубежных аэропортах, что отразится в отчетности следующих периодов.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин замечает, что к моменту возникновения дефицита реагировать было бы поздно. Сергей Фролов из NEFT Research также считает, что правительство действует на опережение, добавляя, что ситуация остается напряженной из-за ремонтов НПЗ и высокого спроса.

Собеседники “Ъ” в авиакомпаниях опасаются, что ограничение экспорта авиакеросина может стать поводом для корректировки или отмены демпферного механизма. По их данным, такая возможность обсуждалась в Минфине этой весной. По демпферу перевозчикам компенсируется 65% разницы между экспортной стоимостью керосина и фиксированной ценой (67,3 тыс. руб. на 2026 год). Снижение выплат по демпферу в 2025 году крайне негативно отразилось на операционной прибыли отрасли, отмечает один из источников “Ъ”. В Минфине комментарии не предоставили.

По данным Reuters, в этом году авиакомпании получают выплаты по демпферу с февраля. За тот месяц размер оценивался в 1,77 тыс. руб. за тонну, за март — в 52,09 тыс. руб. за тонну, за апрель — в 47,83 тыс. руб. за тонну. Апрельскую выплату агентство оценило в 24 млрд руб. Старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко отмечает, что опасения перевозчиков относительно рисков отмены компенсирующего механизма небеспочвенны на фоне рекордных весенних выплат и Минфину может быть выгоднее обнулить механизм или как минимум поставить его на паузу.

Ольга Озембловская, Айгуль Абдуллина