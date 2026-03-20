Авиакомпании становятся приземленнее

Международные авиакомпании готовятся к дефициту топлива из-за конфликта в Иране. Некоторые перевозчики уже сейчас с трудом подтверждают объемы горючего на май, сообщает Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, глава Air France-KLM Бен Смит рассказал, что компания прорабатывает различные сценарии на случай нехватки топлива. Среди них — сокращение количества рейсов в регионы, которые критически зависят от ближневосточных поставок, например, в Юго-Восточную Азию. Начало кризиса можно ожидать в середине апреля, считает независимый эксперт нефтегазового рынка Дмитрий Лютягин:

«Цена на топливо, не только для авиакомпаний, но и для обычных потребителей вырастет. Если мы берем авиаотрасль, то обычно имеет место лаг от одного до полутора месяцев. Это время, на которое компании обычно страхуют фиксированные цены, чтобы можно было сглаживать перепады в биржевых котировках. Потом стоимость станет уже определяться, исходя из тех значений, что будут в середине апреля.

Также надо понимать, что те нефтеперерабатывающие мощности, которые есть во многих странах, безусловно, не повреждаются от конфликта на Ближнем Востоке, но ключевой момент заключается в нехватке самого сырья. Блокировка Ормузского пролива — этот фактор может уже в долгосрочном периоде давить, во-первых, на доступность нефти и керосина для авиаотрасли, а во-вторых, будет сказываться и на цене на топливо , грубо говоря, уже за горизонтом апреля.

Запасы, безусловно, у каждой страны имеются. Но сами авиакомпании, к сожалению, сделать ничего не могут. Почему? Потому что у этого вида топлива нет альтернативы.

Сейчас игроки рынка могут разве что просто купить определенный объем топлива или законтрактовать его на больший горизонт планирования, чем прежде».

Энергетические трейдеры, опрошенные Financial Times, уверены, что нехватка топлива в некоторых регионах в какой-то момент будет неизбежной. При этом для некоторых авиакомпаний ситуация может стать критической, считает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин:

«Cкандинавская SAS и Air New Zealand уже отменили огромное количество рейсов и сильно сократили полетные программы именно из-за резкого подорожания топлива. Соответственно, если они заложат это в стоимость билетов, то просто никто из пассажиров не полетит. Если же оставить текущие цены, то перевозчики рискуют улететь в глубокий минус. Для SAS это вообще проблема, она и так едва вылезла практически из банкротства.

Можно вспомнить, что в нулевых уже были похожие ситуации, когда также произошел резкий скачок цен на нефть. Как раз тогда впервые перевозчики ввели топливный сбор, который варьировался в зависимости от текущей стоимости авиакеросина. Но вот тогда рынок был другой, и, в принципе, полеты 20 лет назад были не настолько доступны, как сейчас. Поэтому тогдашние пассажиры это еще перенесли. А сейчас, когда много лоукостеров, топливный сбор уже, наверное, многие не поймут. Так что риски для авиакомпаний есть.

В России же нефти много, нефтеперерабатывающие заводы тоже работают, несмотря на попытки отправлять туда беспилотные летательные аппараты, поэтому отечественных авиакомпаний это вряд ли коснется».

Особую обеспокоенность выразил генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш: «Сейчас мы наблюдаем более серьезную проблему с поставками авиатоплива, чем когда-либо прежде. Здесь нет выигравших. Это затронет всех».

Астон О`Cалливан